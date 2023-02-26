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Алексей Павлов

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Место рождения

сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.02.1859

Дата смерти

12.11.1879

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1859

Отец: Павел Терентьев

Мать: Пелагея Яковлева

сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.11.1879
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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