Алексей Павлов
Место рождениясельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.02.1859
Дата смерти12.11.1879
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1859
Отец: Павел Терентьев
Мать: Пелагея Яковлева
сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.11.1879
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище