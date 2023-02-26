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Надежда Терентьева

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.10.1854

Дата смерти

06.11.1861

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1854

Отец: Павел Терентьев

Мать: Пелагея Яковлева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.11.1861
сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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