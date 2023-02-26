Надежда Терентьева
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.10.1854
Дата смерти06.11.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1854
Отец: Павел Терентьев
Мать: Пелагея Яковлева
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.11.1861
сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище