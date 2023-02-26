Елена Павлова
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.05.1860
Дата смерти12.08.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1860
Отец: Павел Терентьев
Мать: Пелагея Яковлева
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.08.1860
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище