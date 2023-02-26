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Елена Павлова

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.05.1860

Дата смерти

12.08.1860

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1860

Отец: Павел Терентьев

Мать: Пелагея Яковлева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.08.1860
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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