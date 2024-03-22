Пётр Стефанов
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти18.03.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Стефан Фомин
Мать: Екатерина Павлова
Бракосочетание
25.10.1891
Жена: Агрипина Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мелания ст
Мать ребёнка: Агрипина Данилова
Рождение ребёнка
22.07.1894
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Данилова
Рождение ребёнка
31.12.1894
Дочь: Мелания Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Данилова
Смерть
18.03.1896