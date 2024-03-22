Пётр Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Стефанов

Пётр Стефанов

Место рождения

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

18.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Стефан Фомин

Мать: Екатерина Павлова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1891

Жена: Агрипина Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мелания ст

Мать ребёнка: Агрипина Данилова

Рождение ребёнка
22.07.1894

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Данилова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1894

Дочь: Мелания Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Данилова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
18.03.1896
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close