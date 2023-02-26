Агрипина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Данилова

Агрипина Данилова

Место рождения

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Даниил

Мать: ?

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1891

Муж: Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мелания ст

Отец ребёнка: Пётр Стефанов

Рождение ребёнка
22.07.1894

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Стефанов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1894

Дочь: Мелания Петрова

Отец ребёнка: Пётр Стефанов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.