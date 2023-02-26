Агрипина Данилова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
25.10.1891
Муж: Пётр Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мелания ст
Отец ребёнка: Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
22.07.1894
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
31.12.1894
Дочь: Мелания Петрова
Отец ребёнка: Пётр Стефанов
Смерть
Неизвестно