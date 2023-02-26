Даниил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Агрипина Данилова
Мать ребёнка: ?
Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Павел Данилов
Мать ребёнка: ?
д.Лабы ( Глинковщина тож ) Дубровской вол.Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно