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Гликерия Фомина

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.06.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

До 1812 г.р.

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1833

Отец: Фома Романов

Мать: Евдокия Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1855

Муж: Василий Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1856

Дочь: Фёкла Васильева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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