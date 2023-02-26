Гликерия Фомина
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.06.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1833
Отец: Фома Романов
Мать: Евдокия Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1855
Муж: Василий Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1856
Дочь: Фёкла Васильева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно