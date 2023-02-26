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Василий Сергеев

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Место рождения

д.Пенезево ( Наполки тож )

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: ?

Мать: ?

д.Пенезево ( Наполки тож )
Бракосочетание
28.01.1855

Жена: Гликерия Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1856

Дочь: Фёкла Васильева

Мать ребёнка: Гликерия Фомина

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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