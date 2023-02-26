Василий Сергеев
Место рожденияд.Пенезево ( Наполки тож )
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1855
Жена: Гликерия Фомина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1856
Дочь: Фёкла Васильева
Мать ребёнка: Гликерия Фомина
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно