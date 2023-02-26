Соломония Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1822

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Николаев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1825

Сын: Константин Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Николаев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Николаев

Смерть
Неизвестно
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