Соломония Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1822
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Николаев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1825
Сын: Константин Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Николаев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Николаев
Смерть
Неизвестно