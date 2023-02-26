Агафия Николаева
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Отец: Николай Петров
Мать: Фёкла Самуйлова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1809
Муж: Киприян Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно