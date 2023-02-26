Агафия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Николаева

Агафия Николаева

avatar

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1766 г.р.

Муж

До 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: Николай Петров

Мать: Фёкла Самуйлова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1809

Муж: Киприян Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close