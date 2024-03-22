Петенков Демид Яковлев
Место рождения
Дата рождения15.08.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.08.1853
Отец: Яков Кодратов
Мать: Александра Парфенова
Бракосочетание
24.10.1871
Жена: Ирина Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1873
Дочь: Мария Демидова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
26.01.1875
Сын: Петенков Иоанн ст
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
05.08.1876
Дочь: Евдокия Дометиева
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
15.06.1879
Мать ребёнка: Ирина Иванова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1880
Дочь: Наталия Демидова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
25.06.1883
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
28.07.1884
Дочь: Соломония Демидова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
15.01.1886
Дочь: Ксения Демидова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
23.04.1887
Дочь: Ирина Демидова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Бракосочетание
01.11.1891
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1892
Мать ребёнка: Петенкова Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
29.09.1894
Мать ребёнка: Петенкова Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
05.08.1897
Дочь: Евдокия Демидова
Мать ребёнка: Петенкова Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
10.01.1900
Мать ребёнка: Петенкова Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
10.01.1900
Дочь: Татьяна Дометиева
Мать ребёнка: Петенкова Гликерия Косьмина
Смерть
Неизвестно