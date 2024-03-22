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Петенков Демид Яковлев

Место рождения

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.08.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1853

Отец: Яков Кодратов

Мать: Александра Парфенова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1871

Жена: Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1873

Дочь: Мария Демидова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1875

Сын: Петенков Иоанн ст

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1876

Дочь: Евдокия Дометиева

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1879

Сын: Петенков Иоанн Демидов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1880

Дочь: Наталия Демидова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1883

Сын: Петенков Павел Демидов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1884

Дочь: Соломония Демидова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1886

Дочь: Ксения Демидова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1887

Дочь: Ирина Демидова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1891

Жена: Петенкова Гликерия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1892

Сын: Петенков Михаил Демидов

Мать ребёнка: Петенкова Гликерия Косьмина

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1894

Сын: Петенков Алексей Демидов

Мать ребёнка: Петенкова Гликерия Косьмина

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1897

Дочь: Евдокия Демидова

Мать ребёнка: Петенкова Гликерия Косьмина

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1900

Сын: Петенков Пётр (Демидов)

Мать ребёнка: Петенкова Гликерия Косьмина

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1900

Дочь: Татьяна Дометиева

Мать ребёнка: Петенкова Гликерия Косьмина

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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