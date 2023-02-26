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Ирина Иванова

Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1853

Дата смерти

01.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Иван

Мать: не указана

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1871

Муж: Петенков Демид Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1873

Дочь: Мария Демидова

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1875

Сын: Петенков Иоанн ст

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1876

Дочь: Евдокия Дометиева

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1879

Сын: Петенков Иоанн Демидов

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1880

Дочь: Наталия Демидова

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1883

Сын: Петенков Павел Демидов

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1884

Дочь: Соломония Демидова

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1886

Дочь: Ксения Демидова

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1887

Дочь: Ирина Демидова

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
01.10.1891
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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