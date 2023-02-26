Ирина Иванова
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1853
Дата смерти01.10.1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Иван
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1873
Дочь: Мария Демидова
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Рождение ребёнка
26.01.1875
Сын: Петенков Иоанн ст
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Рождение ребёнка
05.08.1876
Дочь: Евдокия Дометиева
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Рождение ребёнка
15.06.1879
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1880
Дочь: Наталия Демидова
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Рождение ребёнка
25.06.1883
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Рождение ребёнка
28.07.1884
Дочь: Соломония Демидова
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Рождение ребёнка
15.01.1886
Дочь: Ксения Демидова
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Рождение ребёнка
23.04.1887
Дочь: Ирина Демидова
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Смерть
01.10.1891
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище