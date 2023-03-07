Петенкова Гликерия Косьмина
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1892
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Рождение ребёнка
29.09.1894
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Рождение ребёнка
05.08.1897
Дочь: Евдокия Демидова
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Рождение ребёнка
10.01.1900
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Рождение ребёнка
10.01.1900
Дочь: Татьяна Дометиева
Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев
Смерть
Неизвестно