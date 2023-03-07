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Петенкова Гликерия Косьмина

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Место рождения

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Косьма

Мать: ?

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1891

Муж: Петенков Демид Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1892

Сын: Петенков Михаил Демидов

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1894

Сын: Петенков Алексей Демидов

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1897

Дочь: Евдокия Демидова

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1900

Сын: Петенков Пётр (Демидов)

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1900

Дочь: Татьяна Дометиева

Отец ребёнка: Петенков Демид Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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