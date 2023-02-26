Иван Косьмин
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.01.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1833
Отец: Косьма Парфенов
Мать: Евдокия Герасимова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1852
Жена: Макрина Архипова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно