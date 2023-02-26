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Иван Косьмин

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.01.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1817 г.р.

Мать

До 1817 г.р.

Жена

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1833

Отец: Косьма Парфенов

Мать: Евдокия Герасимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1852

Жена: Макрина Архипова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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