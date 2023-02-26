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Макрина Архипова

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Место рождения

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1807 г.р.

Мать

До 1807 г.р.

Муж

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Архип Пантелеймонов

Мать: Ирина Иванова

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Иван Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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