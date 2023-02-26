Евдокия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1830
Дочь: Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Парфенов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1833
Сын: Иван Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Парфенов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1836
Сын: Сергей Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Парфенов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ирина Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Парфенов
Рождение ребёнка
13.07.1840
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Василий Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Парфенов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1844
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно