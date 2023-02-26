Евдокия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1830

Дочь: Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Парфенов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1833

Сын: Иван Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Парфенов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1836

Сын: Сергей Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Парфенов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ирина Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Парфенов

Рождение ребёнка
13.07.1840

Сын: Василий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Василий Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Парфенов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1844

Сын: Антоний (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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