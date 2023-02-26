Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти30.04.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1799
Дочь: Ирина Павлова
Отец ребёнка: Павел Михайлов
Рождение ребёнка
01.05.1801
Дочь: Пелагия Павлова
Отец ребёнка: Павел Михайлов
Рождение ребёнка
06.05.1803
Сын: Николай Павлов
Отец ребёнка: Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Михайлов
Рождение ребёнка
20.06.1809
Сын: Леонтий Павлов
Отец ребёнка: Павел Михайлов
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Павел Михайлов
Смерть
30.04.1834
Марышенского приказа