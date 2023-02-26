Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

30.04.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1799

Дочь: Ирина Павлова

Отец ребёнка: Павел Михайлов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1801

Дочь: Пелагия Павлова

Отец ребёнка: Павел Михайлов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1803

Сын: Николай Павлов

Отец ребёнка: Павел Михайлов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Михайлов

Рождение ребёнка
20.06.1809

Сын: Леонтий Павлов

Отец ребёнка: Павел Михайлов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Павел Михайлов

Смерть
30.04.1834
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Марышенского приказа
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