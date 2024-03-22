Павел Михайлов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти27.01.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1799
Дочь: Ирина Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
01.05.1801
Дочь: Пелагия Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
06.05.1803
Сын: Николай Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
20.06.1809
Сын: Леонтий Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Пелагея Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Смерть
27.01.1839