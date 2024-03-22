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Павел Михайлов

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1779

Дата смерти

27.01.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Михаил

Мать: ?

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1799

Дочь: Ирина Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1801

Дочь: Пелагия Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1803

Сын: Николай Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
20.06.1809

Сын: Леонтий Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Пелагея Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Смерть
27.01.1839
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
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