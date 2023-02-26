Параскева Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1843
Муж: Алексей Елисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1843
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1845
Дочь: Агрипина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1848
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1852
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
Рождение ребёнка
20.06.1853
Сын: Ульян Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
Рождение ребёнка
30.12.1855
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
Смерть
Неизвестно