Параскева Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Кодратова

Параскева Кодратова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1843

Муж: Алексей Елисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1843

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1845

Дочь: Агрипина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1848

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1852

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1853

Сын: Ульян Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1855

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close