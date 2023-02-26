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Акилина Иванова

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.06.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1848

Отец: Иван Борисов

Мать: Евдокия Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1871

Сын: Фёдор Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Миронов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Миронов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1880

Дочь: Параскева Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Миронов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1883

Сын: Афанасий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Миронов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1884

Дочь: Мария Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Миронов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Миронов

Смерть
Неизвестно
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