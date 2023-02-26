Акилина Иванова
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.06.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1848
Отец: Иван Борисов
Мать: Евдокия Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1871
Сын: Фёдор Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Миронов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1877
Дочь: Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Миронов
Рождение ребёнка
24.07.1880
Дочь: Параскева Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Миронов
Рождение ребёнка
07.03.1883
Сын: Афанасий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Миронов
Рождение ребёнка
14.07.1884
Дочь: Мария Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Миронов
Смерть
Неизвестно