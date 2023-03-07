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Сергей Стефанов

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.
1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.05.1836

Жена: Акилина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агрипина Сергеева

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Рождение ребёнка
27.10.1842

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Акилина Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1842

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Акилина Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.06.1846

Жена: Варвара Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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