Сергей Стефанов
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1836
Жена: Акилина Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агрипина Сергеева
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
27.10.1842
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Акилина Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1842
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Акилина Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.06.1846
Жена: Варвара Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно