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Яков Алексеев

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Алексей Васильев

Мать: Параскева (Романова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1842

Жена: Евдокия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1843

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1848

Сын: Леонтий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1849

Сын: Константин Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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