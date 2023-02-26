Яков Алексеев
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Алексей Васильев
Мать: Параскева (Романова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1842
Жена: Евдокия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1843
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1848
Сын: Леонтий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1849
Сын: Константин Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно