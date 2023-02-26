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Евдокия Григорьева

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.08.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1824

Отец: Григорий Тихонов

Мать: Домника Прокофиева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1842

Муж: Яков Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1843

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Алексеев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1848

Сын: Леонтий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Алексеев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1849

Сын: Константин Яковлев

Отец ребёнка: Яков Алексеев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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