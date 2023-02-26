Евдокия Григорьева
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.08.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1824
Отец: Григорий Тихонов
Мать: Домника Прокофиева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1842
Муж: Яков Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1843
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Алексеев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1848
Сын: Леонтий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Алексеев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1849
Сын: Константин Яковлев
Отец ребёнка: Яков Алексеев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно