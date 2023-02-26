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Домника Прокофиева

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Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Прокофий Филиппов

Мать: Марфа Ефимова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1802

Муж: Григорий Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1805

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тихонов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1807

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тихонов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1809

Сын: Фома Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тихонов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1824

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тихонов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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