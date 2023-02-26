Домника Прокофиева
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Прокофий Филиппов
Мать: Марфа Ефимова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1802
Муж: Григорий Тихонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1805
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тихонов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1807
Сын: Пётр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тихонов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1809
Сын: Фома Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тихонов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1824
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тихонов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно