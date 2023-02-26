Прокофий Филиппов
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Домника Прокофиева
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1793
Сын: Михей Прокофиев
Мать ребёнка: София Иванова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1795
Дочь: Акилина Прокопова
Мать ребёнка: София Иванова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Иванова
Смерть
Неизвестно