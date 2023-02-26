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Прокофий Филиппов

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Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Домника Прокофиева

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1793

Сын: Михей Прокофиев

Мать ребёнка: София Иванова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1795

Дочь: Акилина Прокопова

Мать ребёнка: София Иванова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Иванова

Смерть
Неизвестно
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