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София Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1793

Сын: Михей Прокофиев

Отец ребёнка: Прокофий Филиппов

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1795

Дочь: Акилина Прокопова

Отец ребёнка: Прокофий Филиппов

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Филиппов

Смерть
Неизвестно
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