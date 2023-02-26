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Пётр Григорьев

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.01.1807

Дата смерти

16.11.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1807

Отец: Григорий Тихонов

Мать: Домника Прокофиева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1824

Жена: Параскева Тарасова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: Параскева Тарасова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1831

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Параскева Тарасова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1833

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Параскева Тарасова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1836

Сын: Прохор Петров

Мать ребёнка: Параскева Тарасова

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1838

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Параскева Тарасова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1843

Сын: Демид (Дамиан) Петров

Мать ребёнка: Параскева Тарасова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.11.1857
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
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