Пётр Григорьев
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.01.1807
Дата смерти16.11.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1807
Отец: Григорий Тихонов
Мать: Домника Прокофиева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1824
Жена: Параскева Тарасова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: Параскева Тарасова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1831
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Параскева Тарасова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1833
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Параскева Тарасова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1836
Сын: Прохор Петров
Мать ребёнка: Параскева Тарасова
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1838
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Параскева Тарасова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1843
Мать ребёнка: Параскева Тарасова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.11.1857
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.