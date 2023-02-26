Демид (Дамиан) Петров
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.08.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1843
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Параскева Тарасова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876
Сын: Лазарь Демидов
Мать ребёнка: Евдокия Лазарева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876
Сын: Михаил Демидов
Мать ребёнка: Евдокия Лазарева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1881
Дочь: Евдокия Дамианова
Мать ребёнка: Евдокия Лазарева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1883
Сын: Константин (Демидов)
Мать ребёнка: Евдокия Лазарева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лазарь Демидов
Мать ребёнка: Евдокия Лазарева
Рождение ребёнка
10.02.1888
Сын: Фёдор Демидов
Мать ребёнка: Евдокия Лазарева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1890
Сын: Стефан Демидов
Мать ребёнка: Евдокия Лазарева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пелагея Дамианова
Мать ребёнка: Евдокия Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Лазарева
Смерть
Неизвестно