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Демид (Дамиан) Петров

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.08.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1843

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Параскева Тарасова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Лазарь Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Лазарева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Михаил Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Лазарева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1881

Дочь: Евдокия Дамианова

Мать ребёнка: Евдокия Лазарева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1883

Сын: Константин (Демидов)

Мать ребёнка: Евдокия Лазарева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лазарь Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Лазарева

Рождение ребёнка
10.02.1888

Сын: Фёдор Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Лазарева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1890

Сын: Стефан Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Лазарева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пелагея Дамианова

Мать ребёнка: Евдокия Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Лазарева

Смерть
Неизвестно
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