Евдокия Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Лазарь Демидов

Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Михаил Демидов

Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1881

Дочь: Евдокия Дамианова

Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1883

Сын: Константин (Демидов)

Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лазарь Демидов

Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров

Рождение ребёнка
10.02.1888

Сын: Фёдор Демидов

Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1890

Сын: Стефан Демидов

Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пелагея Дамианова

Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид (Дамиан) Петров

Смерть
Неизвестно
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