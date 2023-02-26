Евдокия Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1876
Сын: Лазарь Демидов
Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876
Сын: Михаил Демидов
Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1881
Дочь: Евдокия Дамианова
Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1883
Сын: Константин (Демидов)
Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лазарь Демидов
Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров
Рождение ребёнка
10.02.1888
Сын: Фёдор Демидов
Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1890
Сын: Стефан Демидов
Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пелагея Дамианова
Отец ребёнка: Демид (Дамиан) Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно