Павел Петров
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти13.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Параскева Тарасова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1850
Сын: Сергей Павлов
Мать ребёнка: Харитина (Фотина) Фёдорова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1859
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Харитина (Фотина) Фёдорова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1864
Сын: Стефан Павлов
Мать ребёнка: Харитина (Фотина) Фёдорова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: Харитина (Фотина) Фёдорова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Харитина (Фотина) Фёдорова
Смерть
13.05.1898
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.