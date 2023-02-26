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Павел Петров

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

13.05.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Параскева Тарасова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846

Жена: Харитина (Фотина) Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1850

Сын: Сергей Павлов

Мать ребёнка: Харитина (Фотина) Фёдорова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1859

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Харитина (Фотина) Фёдорова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1864

Сын: Стефан Павлов

Мать ребёнка: Харитина (Фотина) Фёдорова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Харитина (Фотина) Фёдорова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Харитина (Фотина) Фёдорова

Смерть
13.05.1898
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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