Харитина (Фотина) Фёдорова
Место рожденияотчина помещика Филимонова д.Си...
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1830
Отец: Фёдор
отчина помещика Филимонова д.Си...
Бракосочетание
10.11.1846
Муж: Павел Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1850
Сын: Сергей Павлов
Отец ребёнка: Павел Петров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1859
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Павел Петров
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1864
Сын: Стефан Павлов
Отец ребёнка: Павел Петров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Петров
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Петров
Смерть
Неизвестно