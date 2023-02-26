Харитина (Фотина) Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина (Фотина) Фёдорова

Место рождения

отчина помещика Филимонова д.Си...

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фёдор

Мать: не указана

отчина помещика Филимонова д.Си...
Бракосочетание
10.11.1846

Муж: Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1850

Сын: Сергей Павлов

Отец ребёнка: Павел Петров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1859

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Павел Петров

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1864

Сын: Стефан Павлов

Отец ребёнка: Павел Петров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Петров

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Петров

Смерть
Неизвестно
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