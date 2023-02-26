Сергей Павлов
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1850
Отец: Павел Петров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1873
Жена: Евдокия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1874
Сын: Владимир Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1875
Дочь: Ульяния Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1877
Сын: Устин Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1881
Сын: Никифор Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1884
Сын: Григорий Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зиновия Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
09.03.1888
Дочь: Дария Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Василий Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лазарева Александра Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1893
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1896
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно