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Сергей Павлов

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1850

Отец: Павел Петров

Мать: Харитина (Фотина) Фёдорова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1873

Жена: Евдокия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1874

Сын: Владимир Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1875

Дочь: Ульяния Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1877

Сын: Устин Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1881

Сын: Никифор Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1884

Сын: Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зиновия Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
09.03.1888

Дочь: Дария Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Василий Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лазарева Александра Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1893

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1896

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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