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Григорий Сергеев

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.03.1884

Дата смерти

04.01.1885

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884

Отец: Сергей Павлов

Мать: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.01.1885
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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