Григорий Сергеев
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.03.1884
Дата смерти04.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884
Отец: Сергей Павлов
Мать: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.01.1885
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори