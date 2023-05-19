Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Павлова

Евдокия Павлова

Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

30.01.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Павел

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1873

Муж: Сергей Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1874

Сын: Владимир Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1875

Дочь: Ульяния Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1877

Сын: Устин Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1881

Сын: Никифор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1884

Сын: Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зиновия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Павлов

Рождение ребёнка
09.03.1888

Дочь: Дария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Павлов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лазарева Александра Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1893

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1896

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.01.1903
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close