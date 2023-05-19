Евдокия Павлова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти30.01.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1873
Муж: Сергей Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1874
Сын: Владимир Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1875
Дочь: Ульяния Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1877
Сын: Устин Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1881
Сын: Никифор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1884
Сын: Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зиновия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Павлов
Рождение ребёнка
09.03.1888
Дочь: Дария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Павлов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лазарева Александра Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1893
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1896
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.01.1903
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.