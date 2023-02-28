Григорий Павлов
Место рождения
Дата рождения22.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1897
Жена: Анна Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1898
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
02.08.1904
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно