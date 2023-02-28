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Григорий Павлов

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1873

Отец: Павел

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.02.1897

Жена: Анна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1898

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1904

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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