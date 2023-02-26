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Лазарева Александра Сергеева

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Сергей Павлов

Мать: Евдокия Павлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.05.1911

Муж: Лазарев Семён Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1913

Дочь: Ульяния Семёнова

Отец ребёнка: Лазарев Семён Григорьев

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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