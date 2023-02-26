Лазарева Александра Сергеева
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Сергей Павлов
Мать: Евдокия Павлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.05.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1913
Дочь: Ульяния Семёнова
Отец ребёнка: Лазарев Семён Григорьев
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно