Иван Павлов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Павел Петров
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анисия Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1885
Жена: Екатерина Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Моисей Иоаннов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
11.12.1887
Сын: Павел ст
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Надежда Иоаннова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: Ефросиния Иоаннова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1894
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1897
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
21.01.1902
Сын: Максим Иоаннов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1904
Жена: Параскева Никитина
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно