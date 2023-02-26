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Иван Павлов

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Павел Петров

Мать: Харитина (Фотина) Фёдорова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анисия Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1885

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Моисей Иоаннов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
11.12.1887

Сын: Павел ст

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Надежда Иоаннова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: Ефросиния Иоаннова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1894

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1897

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
21.01.1902

Сын: Максим Иоаннов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1904

Жена: Параскева Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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