Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Иванова

Евдокия Иванова

avatar

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Иван Павлов

Мать: Екатерина Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1904

Муж: Фёдор Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close