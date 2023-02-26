Евдокия Иванова
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Иван Павлов
Мать: Екатерина Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1904
Муж: Фёдор Федосов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно