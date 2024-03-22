Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти15.07.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анисия Иванова
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1885
Муж: Иван Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Моисей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
11.12.1887
Сын: Павел ст
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Надежда Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: Ефросиния Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1894
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1897
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1902
Сын: Максим Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.07.1903
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки