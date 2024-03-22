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Екатерина Иванова

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

15.07.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анисия Иванова

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1885

Муж: Иван Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Моисей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Рождение ребёнка
11.12.1887

Сын: Павел ст

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Надежда Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: Ефросиния Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1894

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1897

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1902

Сын: Максим Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.07.1903
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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