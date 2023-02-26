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Анастасия Петрова

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.01.1831

Дата смерти

21.02.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1831

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Параскева Тарасова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1853

Муж: Николай Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1854

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Фокин

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1859

Сын: Макарий Николаев

Отец ребёнка: Николай Фокин

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1861

Дочь: Ульяния Николаева

Отец ребёнка: Николай Фокин

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.02.1871
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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