Анастасия Петрова
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.01.1831
Дата смерти21.02.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1831
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Параскева Тарасова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1853
Муж: Николай Фокин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1854
Сын: Василий Николаев
Отец ребёнка: Николай Фокин
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1859
Сын: Макарий Николаев
Отец ребёнка: Николай Фокин
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1861
Дочь: Ульяния Николаева
Отец ребёнка: Николай Фокин
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.02.1871
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.