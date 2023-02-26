Николай Фокин
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смерти02.02.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1832
Отец: Фока Васильев
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1853
Жена: Анастасия Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1854
Сын: Василий Николаев
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1859
Сын: Макарий Николаев
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1861
Дочь: Ульяния Николаева
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Демид Николаев
Мать ребёнка: Марина Фёдорова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Тит Николаев
Мать ребёнка: Марина Фёдорова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1871
Жена: Марина Фёдорова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1874
Дочь: Ксения Николаева
Мать ребёнка: Марина Фёдорова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876
Сын: Филипп Николаев
Мать ребёнка: Марина Фёдорова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гавриил Николаев
Мать ребёнка: Марина Фёдорова
Смерть
02.02.1896
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.