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Николай Фокин

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

02.02.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Фока Васильев

Мать: не указана

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1853

Жена: Анастасия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1854

Сын: Василий Николаев

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1859

Сын: Макарий Николаев

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1861

Дочь: Ульяния Николаева

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Демид Николаев

Мать ребёнка: Марина Фёдорова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тит Николаев

Мать ребёнка: Марина Фёдорова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1871

Жена: Марина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1874

Дочь: Ксения Николаева

Мать ребёнка: Марина Фёдорова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Филипп Николаев

Мать ребёнка: Марина Фёдорова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Гавриил Николаев

Мать ребёнка: Марина Фёдорова

Смерть
02.02.1896
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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