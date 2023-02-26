Марина Фёдорова
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Кислаков Фёдор Марков
Мать: Екатерина Павлова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Демид Николаев
Отец ребёнка: Николай Фокин
Рождение ребёнка
1868
Сын: Тит Николаев
Отец ребёнка: Николай Фокин
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1871
Муж: Николай Фокин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1874
Дочь: Ксения Николаева
Отец ребёнка: Николай Фокин
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876
Сын: Филипп Николаев
Отец ребёнка: Николай Фокин
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гавриил Николаев
Отец ребёнка: Николай Фокин
Смерть
Неизвестно