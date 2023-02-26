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Марина Фёдорова

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Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Кислаков Фёдор Марков

Мать: Екатерина Павлова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Демид Николаев

Отец ребёнка: Николай Фокин

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тит Николаев

Отец ребёнка: Николай Фокин

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1871

Муж: Николай Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1874

Дочь: Ксения Николаева

Отец ребёнка: Николай Фокин

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Филипп Николаев

Отец ребёнка: Николай Фокин

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Гавриил Николаев

Отец ребёнка: Николай Фокин

Смерть
Неизвестно
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