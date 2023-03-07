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Анна Моисеева

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Моисей Леонов

Мать: Агафия Алексеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.01.1887

Муж: Антоний Никитин

Рождение ребёнка
26.09.1887

Дочь: Пелагея Антонова

Отец ребёнка: Антоний Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1890

Дочь: Агрипина Антонова

Отец ребёнка: Антоний Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1892

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Антоний Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Стефан Антонов

Отец ребёнка: Антоний Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1896

Дочь: Ксения Антонова

Отец ребёнка: Антоний Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1897

Сын: Павел Антонов

Отец ребёнка: Антоний Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1899

Сын: Георгий Антонов

Отец ребёнка: Антоний Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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