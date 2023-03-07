Анна Моисеева
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Моисей Леонов
Мать: Агафия Алексеева
Бракосочетание
11.01.1887
Муж: Антоний Никитин
Рождение ребёнка
26.09.1887
Дочь: Пелагея Антонова
Отец ребёнка: Антоний Никитин
Рождение ребёнка
15.06.1890
Дочь: Агрипина Антонова
Отец ребёнка: Антоний Никитин
Рождение ребёнка
06.03.1892
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Антоний Никитин
Рождение ребёнка
27.11.1893
Сын: Стефан Антонов
Отец ребёнка: Антоний Никитин
Рождение ребёнка
14.01.1896
Дочь: Ксения Антонова
Отец ребёнка: Антоний Никитин
Рождение ребёнка
12.12.1897
Сын: Павел Антонов
Отец ребёнка: Антоний Никитин
Рождение ребёнка
21.04.1899
Сын: Георгий Антонов
Отец ребёнка: Антоний Никитин
Смерть
Неизвестно