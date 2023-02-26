Антоний Никитин
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1860
Отец: Никита Титов
Мать: Акилина Яковлева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1887
Жена: Анна Моисеева
Рождение ребёнка
26.09.1887
Дочь: Пелагея Антонова
Мать ребёнка: Анна Моисеева
Военная служба
1887
уволенный в запас старший унтер-офицер
Рождение ребёнка
15.06.1890
Дочь: Агрипина Антонова
Мать ребёнка: Анна Моисеева
Рождение ребёнка
06.03.1892
Дочь: Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Анна Моисеева
Рождение ребёнка
27.11.1893
Сын: Стефан Антонов
Мать ребёнка: Анна Моисеева
Рождение ребёнка
14.01.1896
Дочь: Ксения Антонова
Мать ребёнка: Анна Моисеева
Рождение ребёнка
12.12.1897
Сын: Павел Антонов
Мать ребёнка: Анна Моисеева
Рождение ребёнка
21.04.1899
Сын: Георгий Антонов
Мать ребёнка: Анна Моисеева
Смерть
Неизвестно