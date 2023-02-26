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Антоний Никитин

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1860

Отец: Никита Титов

Мать: Акилина Яковлева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1887

Жена: Анна Моисеева

Рождение ребёнка
26.09.1887

Дочь: Пелагея Антонова

Мать ребёнка: Анна Моисеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1887
уволенный в запас старший унтер-офицер
Рождение ребёнка
15.06.1890

Дочь: Агрипина Антонова

Мать ребёнка: Анна Моисеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1892

Дочь: Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Анна Моисеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Стефан Антонов

Мать ребёнка: Анна Моисеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1896

Дочь: Ксения Антонова

Мать ребёнка: Анна Моисеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1897

Сын: Павел Антонов

Мать ребёнка: Анна Моисеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1899

Сын: Георгий Антонов

Мать ребёнка: Анна Моисеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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