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Афанасий Игнатов

Место рождения

д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.01.1871

Дата смерти

26.02.1873

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1871

Отец: Игнат Логгинов

Мать: Устиния Моисеева

д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.02.1873
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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