Афанасий Игнатов
Место рожденияд.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.01.1871
Дата смерти26.02.1873
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1871
Отец: Игнат Логгинов
Мать: Устиния Моисеева
д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.02.1873
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.