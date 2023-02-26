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Марфа Игнатова

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Место рождения

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.05.1881

Дата смерти

04.12.1881

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1881

Отец: Игнат Логгинов

Мать: Устиния Моисеева

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.12.1881
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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