Марфа Игнатова
Место рожденияд.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.05.1881
Дата смерти04.12.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1881
Отец: Игнат Логгинов
Мать: Устиния Моисеева
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.12.1881
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.