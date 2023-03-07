Адриан Логгинов
Место рождения
Дата рождения22.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1858
Отец: Логгин Антонов
Мать: Агрипина Ефремова
Бракосочетание
06.02.1880
Жена: Дария Парфенова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1881
Сын: Тимофей Адрианов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1882
Сын: Косьма Адрианов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1885
Дочь: Евдокия Адрианова
Мать ребёнка: Дария Парфенова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1887
Сын: Василий Адрианов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
05.08.1888
Дочь: Ульяния Адрианова
Мать ребёнка: Дария Парфенова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1892
Дочь: Агрипина Адрианова
Мать ребёнка: Дария Парфенова
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1894
Дочь: Марфа Адрианова
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Мартин Адрианов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Смерть
Неизвестно