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Адриан Логгинов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1858

Отец: Логгин Антонов

Мать: Агрипина Ефремова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1880

Жена: Дария Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1881

Сын: Тимофей Адрианов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1882

Сын: Косьма Адрианов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1885

Дочь: Евдокия Адрианова

Мать ребёнка: Дария Парфенова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1887

Сын: Василий Адрианов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1888

Дочь: Ульяния Адрианова

Мать ребёнка: Дария Парфенова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1892

Дочь: Агрипина Адрианова

Мать ребёнка: Дария Парфенова

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1894

Дочь: Марфа Адрианова

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Мартин Адрианов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Смерть
Неизвестно
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