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Агрипина Адрианова

Место рождения

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.06.1892

Дата смерти

16.03.1894

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1892

Отец: Адриан Логгинов

Мать: Дария Парфенова

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.03.1894
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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