Агрипина Адрианова
Место рожденияд.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.06.1892
Дата смерти16.03.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1892
Отец: Адриан Логгинов
Мать: Дария Парфенова
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.03.1894
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд