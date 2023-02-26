Ульяния Адрианова
Место рожденияд.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1888
Дата смерти29.09.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1888
Отец: Адриан Логгинов
Мать: Дария Парфенова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.09.1890
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.