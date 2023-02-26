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Ульяния Адрианова

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Место рождения

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1888

Дата смерти

29.09.1890

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1888

Отец: Адриан Логгинов

Мать: Дария Парфенова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.09.1890
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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