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Косьма Адрианов

Место рождения

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.04.1882

Дата смерти

26.12.1903

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1882

Отец: Адриан Логгинов

Мать: Дария Парфенова

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.12.1903
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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