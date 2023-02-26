Косьма Адрианов
Место рожденияд.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.04.1882
Дата смерти26.12.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.04.1882
Отец: Адриан Логгинов
Мать: Дария Парфенова
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.12.1903
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки